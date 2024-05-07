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Врач Соколов: легочная гипертензия чаще встречается у людей старше 65 лет

Легочная гипертензия (ЛГ) затрагивает около 1% населения, а в возрасте старше 65 лет встречается у 10% пациентов. Женщин заболевание затрагивает в четыре раза чаще, чем мужчин, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

«Как самостоятельная патология легочная гипертензия развивается крайне редко, и причины в данном случае неизвестны», — сказал Соколов.

Он добавил, что основными факторами, провоцирующими развитие данного недуга, являются проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системой. Чаще всего регистрируется вторичная легочная гипертензия.

«Она может возникать вследствие различных патологий. Так, причинами острой ЛГ в основном являются: тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА — ред.), астматический статус, острая левожелудочковая недостаточность, респираторный дистресс-синдром», — уточнил врач.

Как перечислил доктор, причинами хронической легочной гипертензии являются некоторые пороки сердца, хроническая сердечная недостаточность, миокардиты, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, рестриктивные болезни легких, цирроз печени, системные заболевания соединительной ткани.

«Легочная гипертензия протекает тяжело с выраженным снижением физической выносливости и приводит к сердечной недостаточности. Диагноз ЛГ определяется при среднем давлении в легочной артерии более 25 мм рт. ст. в покое и более 30 мм рт. ст. при физической нагрузке», — заключил кардиолог.