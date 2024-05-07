Защита «крабового короля» Кана подала апелляцию по делу об организации убийства
Адвокаты «крабового короля» Олега Кана подали на апелляцию на его приговор по делу об убийстве по найму, сообщает Газета.ru.
Информация об обжаловании приговора появились на сайте Приморского краевого суда.
Один из адвокатов, председатель коллегии адвокатов столицы Константин Трапаидзе отметил, что, несмотря на полученные сведения о смерти предпринимателя, у него есть право на реабилитацию.
25 апреля суд приговорил «крабового короля» к 17 годам заключения в колонии. Его признали виновным в организации убийства, которые было совершено во Владивостоке в 2010 году. Обвиняемого в суде не было.
Также в марте арбитражный суд Приморского края принял решение о взыскании с Кана и еще нескольких рыбопромышленников Дальнего Востока 358,7 млрд рублей. Это штраф за ущерб, который был причинен водным биологическим ресурсам.