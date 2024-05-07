Защита «крабового короля» Кана подала апелляцию по делу об организации убийства

Адвокаты «крабового короля» Олега Кана подали на апелляцию на его приговор по делу об убийстве по найму, сообщает Газета.ru .

Информация об обжаловании приговора появились на сайте Приморского краевого суда.

Один из адвокатов, председатель коллегии адвокатов столицы Константин Трапаидзе отметил, что, несмотря на полученные сведения о смерти предпринимателя, у него есть право на реабилитацию.

25 апреля суд приговорил «крабового короля» к 17 годам заключения в колонии. Его признали виновным в организации убийства, которые было совершено во Владивостоке в 2010 году. Обвиняемого в суде не было.

Также в марте арбитражный суд Приморского края принял решение о взыскании с Кана и еще нескольких рыбопромышленников Дальнего Востока 358,7 млрд рублей. Это штраф за ущерб, который был причинен водным биологическим ресурсам.