На Кубани вскрылась мощнейшая криминальная схема с ущербом в 2 млрд рублей

Компетентные органы расследуют на Кубани крупнейшую криминальную схему с рейдерскими захватами, вымогательствами и подходами, минимальную сумму ущерба оценили в 2 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «112» .

Предполагается, что преступления совершали 12 человек и три юридических лица. Фигуранты дела отбирали земли у фермеров, сжигали технику, а их самих запугивали. По одной из версий, участники криминальной схемы даже замешаны в заказных убийствах.

Одной из подозреваемых является дочь известного криминального авторитета Анзора Сырцова Лиана Сырцова, которая также сожительствует с теневым королем Сочи Рубеном «Робсоном» Татуляном, который в настоящее время находится в розыске.

В Сети опубликовано фото сейфа Сырцовой, в котором она прятала наличные, украшения и дорогостоящие часы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Предварительная сумма ущерба составляет 2 млрд рублей, но, скорее всего, в ходе расследования она только увеличится.