Доказательства расправы украинских военнослужащих над жителями одного из населенных пунктов в Курской области обнаружили на камере, которая была прикреплена к каске одного из убитых боевиков ВСУ, сообщает РИА Новости .

«Наше подразделение ликвидировало на окраине одного из населенных пунктов Курской области группу противника. На каске одного из них была камера go-pro», — сказал представитель российских силовых структур.

Он подчеркнул, что на камере сохранилась видеозапись с убийством местных жителей. Предположительно, ликвидированные являлись обычными украинскими военнослужащими, которые занимались грабежами и разбоями.

Собеседник агентства добавил, что также в одном из внедорожников противника были найдены ювелирные украшения. Вероятно, это имеет отношение к убийству жителей российского населенного пункта.

Ранее Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что в телефонах пленных солдат ВСУ российские военнослужащие находят много «грязи». По словам генерала-майора, от увиденного «реально волосы дыбом встают».