Волосы дыбом встают: Алаудинов рассказал о жутких находках в телефонах солдат ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что в телефонах пленных солдат ВСУ российские бойцы находят много «грязи». Об этом сообщает ТАСС .

Он назвал мобильные устройства солдат ВСУ специфической темой. При проверке гаджетов противника можно найти весьма неприятные вещи.

«Иногда залезаешь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают», — сказал Алаудинов.

По словам командира спецназа «Ахмат», часть плененных украинских военных попала в зону СВО посредством принудительной мобилизации. Однако есть и другие, более идейные бойцы. В их телефонах чаще всего и находят ту самую «грязь».

Ранее украинский боевик признался в расстреле трех российских военнопленных. Также при вторжении в Курскую область ему сказали открыть огонь по пассажирскому поезду.