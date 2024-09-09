Волосы дыбом встают: Алаудинов рассказал о жутких находках в телефонах солдат ВСУ
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Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что в телефонах пленных солдат ВСУ российские бойцы находят много «грязи». Об этом сообщает ТАСС.
Он назвал мобильные устройства солдат ВСУ специфической темой. При проверке гаджетов противника можно найти весьма неприятные вещи.
«Иногда залезаешь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают», — сказал Алаудинов.
По словам командира спецназа «Ахмат», часть плененных украинских военных попала в зону СВО посредством принудительной мобилизации. Однако есть и другие, более идейные бойцы. В их телефонах чаще всего и находят ту самую «грязь».
Ранее украинский боевик признался в расстреле трех российских военнопленных. Также при вторжении в Курскую область ему сказали открыть огонь по пассажирскому поезду.