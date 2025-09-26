На холодильнике жертвы отравления в Ленобласти нашли смертельную записку

Смертельную записку нашли родственники одной из жертв употребления суррогатного алкоголя в Ленобласти. На прикрепленной к холодильнику бумажке было написано: «Отдать Бойцу 300 рублей», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Записку о долге накануне заметила родственница мужчины по имени Сергей, который после погиб от отравления. Сначала женщина не поняла, о чем речь. Позже стало ясно, что родственник купил алкоголь у Николая Бойцова, которого задержали правоохранители.

53-летний Сергей числится пострадавшим, но родные утверждают, что он скончался. Об этом им сообщили в больнице, но опознать тело пока не дали. Одна из родственниц рассказала, что звонила в приемный покой. Ей сказали, что в учреждении находится неизвестный без фамилии.

«Я у него в квартире документов не нашла. Приехала в приемный покой. Там документы лежат на его имя, мне отдали паспорт. Но в морг передали без фамилии», — сообщила родственница Сергея.

О смертях в деревне Гостицы и в городе Сланцы Ленобласти стало известно 26 сентября. Люди отравились алкоголем, который продавал местный житель. В больницу попала в том числе и его супруга. На данный момент погибшими числятся 19 человек.

Позже был установлен поставщик продукции. Им оказалась 60-летняя Ольга С. Женщина является сотрудницей Сланцевского детского сада, она работает учителем-дефектологом. При этом ее семья отрицает причастность воспитателя к незаконной продаже.

