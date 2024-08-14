На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

На втором энергоблоке аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн воды, содержащей радиоактивные вещества, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Утечку обнаружили после снижения уровня воды в резервуаре, который используется для оценки количества воды в бассейне для охлаждения отработавшего ядерного топлива второго реактора. В самом бассейне уровень воды находится в пределах нормы.

После обследовании здания реактора выяснилось, что вытекшая из резервуара вода по канализационным системам попала в подвал. Утечки наружу не произошло.

Закачка воды в бассейн для охлаждения топлива приостановлена.

Компания-оператор уверяет, что к превышению предельной температуры топлива в 65 градусов Цельсия это не приведет. В здание второго энергоблока внедрят робота для выяснения причины и места утечки.

Ранее Роспотребнадзор провел исследование и не выявил превышения допустимых показателей радиоактивных веществ после утечки на АЭС «Фукусима‑1» в Японии.