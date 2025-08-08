Мужчины убили 2 воров на скотоферме в Пермском крае 25 лет назад, дело раскрыто

Полицейские провели задержание уроженца Кемеровской области по подозрению в убийстве двух человек, которое произошло 25 лет назад. В марте 2000 года они, предположительно, обокрали агрессора в Пермском крае, сообщается на сайте МВД РФ .

В воровстве мужчина подозревал двух жителей Еловского района. Вместе с пособником он, предположительно, привез двух потерпевших на свиноферму. Затем подельники натравливали на них бойцовских собак, держали в овощной яме и сильно избивали. От травм двое потерпевших погибли.

Затем соучастники, предположительно, вывезли трупы на Воткинское водохранилище и утопили в проруби. Организатор преступления, как считает следствие, скрылся от правосудия. Его сообщника, при этом, задержали в 2000 году. За незаконное лишение свободы и укрывательство преступления его осудили.

Главного фигуранта было сложно найти, поскольку в момент предполагаемого преступления он носил с собой документы на имя иного человека. После случившегося в Еловском районе паспорт был уничтожен.

Через некоторое время главного фигуранта задержали и осудили под настоящим именем за иное убийство в Кемеровской области.

Сотрудники полиции длительное время пытались выяснить личность того, кто, предположительно, совершил преступление 25 лет. Через некоторое время мужчину задержали по месту проживания.

Открыто уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Фигуранта заключили под стражу.