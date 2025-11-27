Мужчины со «славянским акцентом»: участники ограбления Лувра раскрыли заказчиков

В ходе допросов они старались переложить с себя ответственность, заявляя, что данное преступление было организовано.

Один из задержанных упомянул, что был уверен, что участвует в «обычном вскрытии заброшенного офиса». За это ему якобы обещали 15 тыс. евро «двое мужчин со славянским акцентом». По словам грабителей, информация о том, что это за «офис», стала им известна непосредственно в день совершения преступления.

Второй задержанный подтвердил свое участие в ограблении, однако заявил, что сумка с драгоценностями была немедленно отобрана у него «старшими» подельниками. Еще один из обвиняемых категорически отрицает свою вину и причастность к преступлению.

Следствие ведет дальнейшую работу над делом, стремясь раскрыть подробности организации ограбления и выяснить, кто действительно стоит за планированием. В настоящее время изучаются потенциальные связи между задержанными и преступными группировками, а также активно собираются улики для привлечения к ответственности тех, кто мог быть организатором. Правоохранительные органы также анализируют информацию о других ограблениях, которые могут быть связаны с этой группой. Ожидается, что общественность отреагирует на это происшествие, и власти могут усилить меры безопасности на культурных объектах.

