Мужчину в Солнечногорске признали виновным в убийстве 20-летней давности

В Солнечногорске мужчину 1979 года рождения признали виновным в убийстве знакомого, которое было совершено более 20 лет назад, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Следствие и суд установили, что 27 октября 2002 года между обвиняемым и его знакомым случился конфликт. В ходе ссоры задержанный нанес знакомому не менее одного удара по голове.

Затем злоумышленник попросил другого знакомого помочь с сокрытием тела. Двое мужчин поместили жертву в машину и вывезли к пруду в пгт Андреевка городского округа Солнечногорск. Около водоема осужденный нанес жертве еще не менее трех ножевых ранений в грудь. А затем тело утопили.

Следователям удалось установить свидетелей, которые на допросе смогли узнать преступника и дать показания. Специалисты в рамках дела провели большое число опознаний, очных ставок, допросов судебных экспертиз. Все полученные данные легли в основу обвинения.

Солнечногорским горсудом мужчина приговорен к пяти годам колонии строгого режима.

