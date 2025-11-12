Мужчину с ювелиркой на 5 млн рублей задержали в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово задержали мужчину с ювелирными украшениями Al Romaizan стоимостью минимум 5 млн рублей. Он прибыл в Москву из Бахрейна транзитом через Дубай в ОАЭ, сообщает « Осторожно, Москва ».

Во время таможенного досмотра в его чемоданах нашли футляры с серьгами и цепочками. Мужчина рассказал, что ювелирные изделия его попросили взять с собой знакомые из Ганы. О том, что предметы нужно декларировать, задержанный не знал.

Ювелирные украшения были созданы из золотого сплава 750, 875 и 999 проб. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса России (контрабанда стратегически важных товаров).

Мужчину могут отправить в колонию на срок до пяти лет. Либо ему выпишут штраф на сумму до 1 млн рублей.

