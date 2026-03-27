Мужчина забил колуном знакомого за неудачную стрижку в Амурской области
Фото - © Фотобанк Лори
В пгт Ушумун Магдагачинского муниципального округа Амурской области между двумя гражданами 1992 и 1993 годов рождения возник конфликт. Старшего увезли в больницу, а против младшего расследуют уголовное дело, сообщается на сайте УМВД России по региону.
23 марта полицейским сообщили, что мужчину с большим количеством травм головы и верхних конечностей привезли в медучреждение. Их он получил во время конфликта с местным жителем.
Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого задержали.
Он признался в содеянном. Мужчина рассказал, что пострадавший оказал ему парикмахерские услуги. Затем они вместе пили алкоголь в компании знакомых. Те отметили, что стрижка выполнена некачественно.
Подозреваемый попросил привести потерпевшего для выяснения обстоятельств. Во время диалога мужчина избил знакомого колуном.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.