Мужчина забил колуном знакомого за неудачную стрижку в Амурской области

В пгт Ушумун Магдагачинского муниципального округа Амурской области между двумя гражданами 1992 и 1993 годов рождения возник конфликт. Старшего увезли в больницу, а против младшего расследуют уголовное дело, сообщается на сайте УМВД России по региону .

23 марта полицейским сообщили, что мужчину с большим количеством травм головы и верхних конечностей привезли в медучреждение. Их он получил во время конфликта с местным жителем.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого задержали.

Он признался в содеянном. Мужчина рассказал, что пострадавший оказал ему парикмахерские услуги. Затем они вместе пили алкоголь в компании знакомых. Те отметили, что стрижка выполнена некачественно.

Подозреваемый попросил привести потерпевшего для выяснения обстоятельств. Во время диалога мужчина избил знакомого колуном.

