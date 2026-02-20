Мужчина вышел почистить снег у дома и пропал в Нижегородской области

В Нижегородской области более двух недель ищут 38-летнего Владимира Еремеева, который 5 февраля вышел почистить снег у своего дома в деревне Квасово и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд « Волонтер ».

Установлено, что с 5 по 13 февраля пропавший находился в Городце. Но его дальнейший маршрут остается неизвестным.

Мужчина 15 лет проработал учителем, его характеризуют как доброго и отзывчивого человека. При этом у него имеются проблемы с памятью и он может терять сознание.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, голубые глаза. Он был одет в коричневую дубленку, серые вязаные шапку и шарф, темно-вишневый свитер, черные штаны с начесом и темно-синие дутые сапоги.

Мужчина мог уехать в любой город. Всех, кто увидит его, просят звонить на горячую линию отряда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.