Мужчина в Сарове угрожал взрывом в отделении банка

Полицейские задержали мужчину из Нижнего Новгорода, который доложил о несуществующей угрозе взрыва в Сарове, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, 58-летний мужчина, не имевший судимостей, пришел в банк и начал угрожать наличием взрывного устройства. Сотрудники учреждения поспешили вызвать правоохранителей.

Прибывшая оперативная группа, включая кинолога с собакой, принялась за поиски взрывного устройства как в самом банке, так и на окружающей территории. Однако ничего не удалось обнаружить.

В ходе следствия подозреваемый был помещен в медицинское учреждение. Теперь ему грозит срок до пяти лет лишения свободы за ложно сообщенную угрозу.

Ранее на Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области произошел взрыв из-за непредвиденного выброса на поверхность смеси газа, нефти и воды. Двое рабочих получили сильные ожоги.