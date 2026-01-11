Мужчина в Ленобласти избил щенка и получил несколько ударов в лицо от соседа

Мужчина в Отрадном в Кировском районе Ленинградской области набросился на щенка, взял его за «шкирку», но сразу получил несколько ударов кулаками в лицо от проходившего мимо соседа. На этом избиение животного не закончилось, сообщает телеканал «78» .

Инцидент произошел в многоквартирном доме. Жестокие кадры попали на камеру видеонаблюдения.

После стычки с соседом, защитник животного зашел в квартиру. Агрессор же взял щенка и бросил в дверь. Собака «проехала» по полу в подъезде несколько метров.

Затем мужчина, предположительно, ударил щенка ногой. Соседи собираются написать на него заявление в полицию. Что произошло с щенком дальше, неизвестно.

