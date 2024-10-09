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Мужчина удовлетворял себя резиновым пенисом на улице в центре Москвы

В Москве мужчину задержали за то, что он удовлетворял себя фаллоимитатором прямо на улице, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

Инцидент произошел в субботу в Таганском районе столицы — 28-летний мужчина удовлетворял себя «фаллическим предметом» в общественном месте.

За этим занятием его застали полицейские. Мужчину задержали на месте и отвезли в отделение. Там на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Задержанный не стал отрицать свою вину. В итоге суд отправил мужчину под арест на 15 суток.

Ранее в Петербурге полиция накрыла секс-вечеринку, куда приглашали за 700 тыс. руб. Правоохранители обнаружили внутри помещения фаллоимитаторы и различные эротические смазки.