Мужчина удовлетворял себя резиновым пенисом на улице в центре Москвы
Фото - © Медиасток.рф
В Москве мужчину задержали за то, что он удовлетворял себя фаллоимитатором прямо на улице, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в субботу в Таганском районе столицы — 28-летний мужчина удовлетворял себя «фаллическим предметом» в общественном месте.
За этим занятием его застали полицейские. Мужчину задержали на месте и отвезли в отделение. Там на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Задержанный не стал отрицать свою вину. В итоге суд отправил мужчину под арест на 15 суток.
Ранее в Петербурге полиция накрыла секс-вечеринку, куда приглашали за 700 тыс. руб. Правоохранители обнаружили внутри помещения фаллоимитаторы и различные эротические смазки.