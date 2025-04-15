Мужчина три дня насиловал 14-летнюю школьницу в Набережных Челнах

В поселке Зяб в Набережных Челнах 60-летний безработный мужчина три дня насиловал 14-летнюю школьницу, сообщает KazanFirst .

Девочку насиловали с 9 по 11 апреля.

Как рассказали источники, по подозрению в преступлении задержали ранее судимого местного жителя, но он вины не признал.

Специалисты изъяли из квартиры постельное белье и одежду школьницы, а у предполагаемого преступника взяли образцы ДНК. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Семья пострадавшей девочки стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.