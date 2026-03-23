Мужчина пострадал из-за неисправности лифта в жилом комплексе в Казани

Прокуратура Советского района Казани проводит проверку по факту распространившейся в СМИ информации о травмировании мужчины из-за неисправности лифта в одном из жилых комплексов города, сообщает пресс-служба прокуратура Татарстана.

Ранее Telegram-канал «Казань на максималках» писал, что в результате резкого торможения лифта в ЖК «Легенда» мужчина получил травмы обеих ног.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек заходит в лифт на восьмом этаже многоэтажки и спускается вниз. Проезжая четвертый этаж, лифт неожиданно применяет экстренное торможение. Мужчина падает на пол, после чего не может самостоятельно подняться. Затем лифт спускается на 1-й этаж, и из него мужчина выползает.

Прокуратура проверит исполнение законодательства при оказании услуг по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме. По словам местных жителей, это уже не первый случай резкого торможения лифта.

