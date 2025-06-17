сегодня в 08:43

Мужчина с зажигалкой устроил пожар на заправке в Южно-Сахалинске

Мужчина на АЗС в Южно-Сахалинске поднес зажигалку к бензобаку автомобиля во время заправки, и машина загорелась. Об этом сообщает Telegram-канал « Эхо Сахалина ».

Инцидент произошел 17 июня на АЗС, которая находится на Ленина-Транзитной в Южно-Сахалинске.

На опубликованном видео показано, что мужчина приехал на АЗС и начал заправлять свой автомобиль. Пока топливо лилось в бензобак, владелец авто стоял рядом и наблюдал за процессом.

Затем он достал зажигалку, медленно подошел к задней двери и поджег ее. Бензин начал гореть.

Тогда мужчина достал шланг из бензобака и бросил его на пол. Однако огонь уже охватил машину и бензобак.

Судя по видео, огонь быстро начал тухнуть. Почти сразу к месту инцидента подбежал сотрудник заправки с огнетушителем.

По данным «Эхо Сахалина», водитель содрал наклейку с люка бензобака и решил ее поджечь.