Мужчина ответит за «захват» его свиньями российского города

Владельца свиней, которые бегали по городу Ревда Свердловской области, привлекут к административной ответственности. Накануне местные жители показали в соцсетях кадры с местными хрюшками и жаловались, что животные «захватили» улицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк ФССП.

Оказалось, что еще в 2024-м году владельца обязали прекратить содержать животных, поскольку поголовье не вмещалось в загон. Несмотря на предписание, уралец продолжил держать поросят и выгуливать их по городу.

Во время недавней прогулки свиньи разбежались, а одна из местных жительниц даже позвонила в полицию.

«Кто-то из местных граждан сообщил в полицию о том, что на улице один из автолихачей сбил кабана. Однако, когда стражи порядка прибыли на указанный адрес, выяснилось, что свинья просто наевшись, спала», — рассказали в ГУ ФССП по Свердловской области.