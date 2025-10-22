Мужчина открыл стрельбу перед зданием парламента Сербии в Белграде
Звуки стрельбы раздались 22 октября перед зданием парламента Сербии в Белграде. Ранен один человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Kurir.
По предварительным данным, стрельбу открыл 70-летний подозреваемый. Он выстрелил в 57-летнего мужчину. Пострадавший получил ранение в бедро.
После этого подозреваемый устроил пожар в одной из палаток сторонников президента Сербии Александра Вучича, которые стоят перед парламентом. Кроме того, пенсионер бросил в огонь несколько патронов.
Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.
