сегодня в 13:29

Мужчина открыл стрельбу перед зданием парламента Сербии в Белграде

Звуки стрельбы раздались 22 октября перед зданием парламента Сербии в Белграде. Ранен один человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Kurir.

По предварительным данным, стрельбу открыл 70-летний подозреваемый. Он выстрелил в 57-летнего мужчину. Пострадавший получил ранение в бедро.

После этого подозреваемый устроил пожар в одной из палаток сторонников президента Сербии Александра Вучича, которые стоят перед парламентом. Кроме того, пенсионер бросил в огонь несколько патронов.

Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее мужчина расстрелял из пистолета сотрудницу кафе в Нижнекамске. Он в этот момент был сильно пьян.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.