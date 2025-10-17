Мужчина расстрелял из пистолета сотрудницу кафе в Нижнекамске

В Нижнекамске в сотрудницу кафе «Шаурма Бразерс» выстрелил из пистолета посетитель, сообщает KazanFirst .

Стрельбу записала камера наблюдения, установленная в кафе. Эта запись попала в Сеть.

На видео показано, как один из мужчин, сидевших в кафе, направил в сторону сотрудницы пистолет, а затем несколько раз нажал на курок. Пострадавшая, держась за голову, скрылась в помещении.

Посетителей, которым 29 и 36 лет, уже задержали полицейские. Оба мужчины были сильно пьяны. Пистолет у них был пневматический. Пострадавшую доставили в больницу.

