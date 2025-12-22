Мужчина 15 лет насиловал своих детей и получил пожизненный срок в Татарстане

Верховный суд Республики Татарстан вынес суровый приговор местному жителю, признав его виновным в систематическом насилии над собственными детьми. Злоумышленник проведет остаток своей жизни за решеткой, в колонии особого режима, сообщил Верховный Суд Республики Татарстан в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» .

Согласно имеющимся данным, в семье подсудимого воспитывались пятеро детей: сын и четыре дочери. На момент начала преступления их возраст варьировался от шести до 15 лет. Все противозаконные действия совершались в пределах квартиры, где жила семья. Следствием установлено, что мужчина на протяжении 15 лет совершал сексуальное насилие над своими детьми.

Свидетельства дочерей обвиняемого указывают на то, что они долгое время скрывали факты постоянных надругательств. Обнародование информации произошло случайно: одна из повзрослевших дочерей поделилась пережитым со своим мужем. Последний, в свою очередь, рассказал эту историю своему другу, женатому на другой дочери из этой семьи. Молодые люди посетили отца и добились от него чистосердечного признания, после чего обратились в правоохранительные органы.

Как следует из материалов дела, некоторые эпизоды связаны с издевательствами над дочерьми, не достигшими 14-летнего возраста на момент совершения преступлений. Подсудимый также был признан виновным в совершении действий сексуального характера с применением насилия в отношении нескольких несовершеннолетних.

Осужденный имеет право подать апелляцию на вынесенный приговор в течение 15 дней.

