сегодня в 19:29

Мотоциклист врезался в такси и погиб в Москве

В Москве произошло второе за день смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Байкер погиб после столкновения с автомобилем такси, сообщает «МК: срочные новости» .

Авария произошла на Марксистской улице. Водитель мотоцикла врезался в автомобиль Kia Rio. В результате он получил смертельные травмы. Спасти его не смогли.

Также пострадал водитель такси. Его доставили в больницу.

В Сети появились страшные кадры с места происшествия. На фото изображены пострадавшие транспортные средства. Судя по кадру, мотоцикл после столкновения превратился в груду металла. У автомобиля такси повреждена пассажирская дверь.

В кадр также попал сам байкер, который лежит на земле. Ему пытаются оказать помощь.

В понедельник другое смертельное ДТП произошло на Москворецкой набережной. Предварительно, байкер разбился при наезде на бордюрный камень.