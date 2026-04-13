Мост обвалился в Ленинградской области

сегодня в 18:13

В Волхове Ленинградской области в воду обвалился пешеходный «Мост Строителей». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области в канале в MAX .

Мост уже находился в аварийном состоянии. В итоге два пролета упали в воду.

Никто не пострадал, погибших также нет.

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС. На опубликованной записи видно, что два пролета моста упали в воду. Проход через мост невозможен.

