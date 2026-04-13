Мост обвалился в Ленинградской области
«Мост Строителей» обвалился в Ленинградской области
В Волхове Ленинградской области в воду обвалился пешеходный «Мост Строителей». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области в канале в MAX.
Мост уже находился в аварийном состоянии. В итоге два пролета упали в воду.
Никто не пострадал, погибших также нет.
На месте происшествия находятся сотрудники МЧС. На опубликованной записи видно, что два пролета моста упали в воду. Проход через мост невозможен.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.