Москвичку нашли мертвой в квартире приехавшие на Новый год родственники
Фото - © Сайганов Александр / Фотобанк Лори
Семья из Рязанской области приехала в столицу к 55-летней тете накануне Нового года и нашла ее мертвой, сообщает Msk1.ru.
ЧП произошло 29 декабря на улице Чусовской. Дальние родственники приехали к москвичке в гости. Но женщина не выходила на связь, поэтому родные вызвали спасателей.
«Установили трехколенную лестницу и поднялись к балконным окнам для разведки, увидели женщину без движения в кровати», — рассказали в «СпасРезерве».
После этого специалисты зашли в квартиру через балкон. Они нашли хозяйку мертвой.
Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются столичные следователи.