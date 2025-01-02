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Москвичку нашли мертвой в квартире приехавшие на Новый год родственники

Семья из Рязанской области приехала в столицу к 55-летней тете накануне Нового года и нашла ее мертвой, сообщает Msk1.ru .

ЧП произошло 29 декабря на улице Чусовской. Дальние родственники приехали к москвичке в гости. Но женщина не выходила на связь, поэтому родные вызвали спасателей.

«Установили трехколенную лестницу и поднялись к балконным окнам для разведки, увидели женщину без движения в кровати», — рассказали в «СпасРезерве».

После этого специалисты зашли в квартиру через балкон. Они нашли хозяйку мертвой.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются столичные следователи.