Москвичка в наркотическом опьянении устроила стрельбу из окна квартиры

В Москве правоохранительные органы задержали 29-летнюю местную жительницу, которая ради развлечения в состоянии наркотического опьянения устроила стрельбу из окна квартиры, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел на улице Юннатов. Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы установили, что женщина открыла стрельбу из сигнального пистолета. В этот момент она находилась в состоянии наркотического опьянения. Женщина призналась, что устроила стрельбу из окна квартиры ради развлечения. Пострадавших в результате происшествия нет.

В отношении москвички составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотиков без назначения врача).

Также в квартире находился 39-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения. На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

В ходе обыска силовики обнаружили в квартире сверток с кокаином массой 0,3 г. По факту произошедшего возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

