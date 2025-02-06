Московского дизайнера заподозрили в съемке детского порно

В Москве дизайнера обвиняют в съемке детского порно. В прошлом 49-летний мужчина зарабатывал съемками детских праздников, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Владимир К. имеет большой опыт работы фотографом в Омске и Москве. По его словам, он получил образование в Нью-Йоркской академии фотографии. С 2018 года мужчина занимается UX/UI-дизайном. Также Владимир утверждает, что успел поработать в таких компаниях, как «Аэрофлот» и «1С».

Во время работы фотографом мужчина иногда участвовал в организации мероприятий для детей. в контактах у некоторых клиентов он записан как «Владимир Фотограф Play Doh» или «Детские праздники».

Мужчину задержали 1 февраля на севере Москвы. Его обвиняют по статье 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге общественники помогли поймать распространителя детского порно. Задержанный 1977 года рождения работал охранником в крупном универмаге.