Мощный пожар разгорелся в районе бывшего завода ЗИЛ в Москве
Фото - © Телеграм-канал «МК: срочные новости»
Жители юга Москвы заявили о мощном возгорании, которое произошло в районе бывшего завода ЗИЛ, сообщает РЕН ТВ.
В Сети появились кадры с места происшествия. На них запечатлен густой черный дым, который тянется вверх.
Пожар виден даже с трассы. Автомобилисты сняли на видео, как дым распространяется по району и обволакивает стоящие рядом дома.
Как пишет «МК: срочные новости», пожар уже потушили. Горело строящееся здание колледжа.
Ранее в Москве огонь охватил здание строящегося жилого комплекса «МАРК» ЗИЛАРТ. Это ЖК премиум-класса. Квартиры в нем сейчас стоят от 20 до 53 миллионов рублей.
