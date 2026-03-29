Люксовый ЖК загорелся на юге Москвы
В Москве огонь охватил здание строящегося жилого комплекса «МАРК» ЗИЛАРТ, сообщает «Осторожно, новости».
Объект находится на Автозаводской улице. Это ЖК премиум-класса. Квартиры в нем сейчас стоят от 20 до 53 миллионов рублей.
В Сети появились кадры с места происшествия. На фото и видео показано здание высотки, рядом с которым клубится черный дым.
На место выдвинулись пожарные. На данный момент информации о наличии пострадавших и причинах возгорания нет.
