Маленькая девочка сгорела заживо при пожаре в квартире в Хотькове

В Хотькове Сергиево-Посадского округа возбудили уголовное дело после того, как маленькая девочка погибла при пожаре в квартире. Предварительно, погибшая и другие дети находились в квартире без присмотра взрослых, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Трагедия произошла днем 28 марта. В одной из квартир города случился пожар. Пожарные при тушении огня обнаружили на месте труп девочки 2024 года рождения. Также в момент ЧП в квартире находились ее брат и сестра 6 и 9 лет. Они успели самостоятельно выбраться из горящего жилища. Сейчас угрозы их жизни и здоровью нет.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Предварительно, в момент ЧП в квартире не было взрослых.

Ранее три человека погибли в результате пожара в доме в садоводстве в Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело.

