Мощные взрывы прозвучали в Киевском районе Харькова

сегодня в 17:26

В Харькове прозвучали мощные взрывы. По предварительной информации, дым поднимается в Киевском районе города, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

Очевидцы публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых слышны звуки взрывов.

По информации украинцев, прилеты могли быть в районе населенного пункта Дергачи. Официальной информации пока не поступало.

Взрывы в городе слышали и 24 июня. В социальных сетях писали, что прилеты зафиксированы не в черте Харькова.