Мощные взрывы прогремели в столице Саудовской Аравии

В столице Саудовской Аравии прогремело несколько мощных взрывов. По Эр-Рияду были нанесены ракетные удары со стороны Ирана, сообщает SHOT .

Сначала Иран предупреждал о возможных атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ в ответ на удары США и Израиля по иранской нефтегазовой инфраструктуре.

Позже в министерстве обороны Саудовской Аравии сообщили, что четыре баллистические ракеты, запущенные в сторону Эр-Рияда, были перехвачены и уничтожены. Обломки оказались в разных районах города.

По предварительным оценкам, разрушений и пострадавших нет.

