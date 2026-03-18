Мощные взрывы прогремели в столице Саудовской Аравии
В столице Саудовской Аравии прогремело несколько мощных взрывов. По Эр-Рияду были нанесены ракетные удары со стороны Ирана, сообщает SHOT.
Сначала Иран предупреждал о возможных атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ в ответ на удары США и Израиля по иранской нефтегазовой инфраструктуре.
Позже в министерстве обороны Саудовской Аравии сообщили, что четыре баллистические ракеты, запущенные в сторону Эр-Рияда, были перехвачены и уничтожены. Обломки оказались в разных районах города.
По предварительным оценкам, разрушений и пострадавших нет.
