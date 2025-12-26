сегодня в 14:42

Мощная снежная буря опрокидывает туристов и сносит сноуборды в Японии

В японском населенном пункте Нисэко началась сильная снежная буря. Мощные порывы ветра сбивали отдыхающих с ног и сносили сноуборды, сообщает SHOT .

В непогоду попали любители активного зимнего отдыха. Чтобы уберечь себя, японцы и туристы передвигались по земле ползком, брали в руки инвентарь. Однако много личных вещей отдыхающих унесло в неведомые дали.

Часть туристов начала спускаться со склона буквально за несколько секунд до начала бурана.

На опубликованной записи видна снежная буря. Дует сильный ветер, а люди передвигаются медленно, чтобы их не снесло.

У многих спортсменов унесло их оборудование. Лыжники и сноубордисты активно пытались спасти свою экипировку.

