сегодня в 11:30

Морские пехотинцы 810 бригады Вооруженных сил России громят натовскую технику, на которой передвигаются ВСУ в приграничье Курской области, сообщает Telegram-канал Военкоры Русской Весны.

Солдаты затрофеили тяжелый бронеавтомобиль Cougar производства США. Они сфотографировались на фоне машины.

Также боец 810 бригады ВС РФ сделал снимок на фоне уничтоженного американского бронированного автомобиля HMMWV. Машина наехала на мину и была выведена из строя.

Ранее истребители Су-34 ВС РФ под покровом ночи атаковали противника в Курской области. Российские экипажи сбросили на украинских солдат управляемые авиабомбы.