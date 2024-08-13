Истребители Су-34 под покровом ночи бомбили ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: Су-34 сбросили управляемые авиабомбы на ВСУ в Курской области
Происшествия

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Истребители Су-34 Воздушно-космических сил России минувшей ночью атаковали украинских военных на курском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Экипажи отечественных самолетов поразили солдат противника. Также была уничтожена бронированная и спецтехника ВСУ.

Местонахождение целей было разведано заранее. Су-34 ударили по противнику управляемыми авиабомбами. Все самолеты в целости вернулись на аэродромы базирования.

Ранее на Украине пожаловались на новый российский «гибрид бомбы и ракеты». ВКС РФ сбросили уже 11 таких планирующих боеприпасов.