Истребители Су-34 под покровом ночи бомбили ВСУ в Курской области

сегодня в 10:54

Минобороны РФ: Су-34 сбросили управляемые авиабомбы на ВСУ в Курской области

Экипажи отечественных самолетов поразили солдат противника. Также была уничтожена бронированная и спецтехника ВСУ.

Местонахождение целей было разведано заранее. Су-34 ударили по противнику управляемыми авиабомбами. Все самолеты в целости вернулись на аэродромы базирования.

Ранее на Украине пожаловались на новый российский «гибрид бомбы и ракеты». ВКС РФ сбросили уже 11 таких планирующих боеприпасов.