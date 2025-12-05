Морякам из РФ не дают сойти с судна в Иране и не платят зарплату полгода

В иранском порту Амирабад российские моряки столкнулись с серьезными проблемами, фактически оказавшись в ловушке на борту судна. Им не разрешают покидать его, а выплата заработной платы задерживается уже на протяжении шести месяцев, сообщает SHOT .

Один из членов команды сообщил, что полгода назад они официально трудоустроились в иранскую фирму. Контракт предусматривал четырехмесячный период работы с последующей возможностью списания на пятый месяц.

Однако вскоре после начала работы возникли задержки с оплатой труда. В сентябре судно прибыло в порт, но морякам так и не разрешили сойти на берег.

Как утверждают сами моряки, среди них есть гражданин России, который еще в октябре подал заявление об увольнении по состоянию здоровья, так как дальнейшее пребывание на судне стало ему противопоказано. Тем не менее, руководство иранской компании до сих пор игнорирует его просьбу.

В результате сложившейся ситуации моряки по-прежнему остаются без денежных средств и по неясным причинам лишены свободы передвижения. Ранее «пленникам» обещали замену в декабре, после чего им якобы будет предоставлена возможность вернуться домой.

