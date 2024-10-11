За последние сутки около 1500 бойцов ВСУ попали в окружение российскими военными в районе курского села Ольговка. Вооруженные силы России продолжают вытеснять врага, в том числе задействовав байкеров-разведчиков, пишет Mash .

В Сети появилось видео момента подрыва блиндажа ВСУ байкером-разведчиком. Он успешно подобрался к цели, установил взрывное устройство и покинул опасную зону. Как только байкер-разведчик 155 бригады отъезжает на достаточное расстояние, происходит взрыв объекта противника.

В течение суток российские военные освободили Любимовку, Шептуховку, Леонидово и Михайловку. В Зеленом Шляхе и в вышеуказанных населенных пунктах продолжается зачистка ВСУ.

Киевский режим понял, что у него нет иного выхода, кроме как оставить позиции и отступить. ВСУ начали малыми группами уходить из деревни Леонидово. Параллельно с отступлением противник подтягивает резервные силы к границе РФ со стороны Сумской области.