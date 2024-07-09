Молодой человек утонул в реке Лопасне в Чехове
В реке Лопасне около СНТ «Речной» в городском округе Чехов утонул человек, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Трагедия случилась 8 июля.
На данное происшествие привлекали 14 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС: 3 человека и 1 единицу техники.
Как сообщал «Чехов вид», утонул молодой человек, которому на вид не более 30 лет.
Скорее всего, он решил искупаться и по неизвестным причинам не смог вынырнуть из воды. Его тело вытащили из реки водолазы.