Молодой человек утонул в реке Лопасне в Чехове

В реке Лопасне около СНТ «Речной» в городском округе Чехов утонул человек, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.

Трагедия случилась 8 июля.

На данное происшествие привлекали 14 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС: 3 человека и 1 единицу техники.

Как сообщал «Чехов вид», утонул молодой человек, которому на вид не более 30 лет.

Скорее всего, он решил искупаться и по неизвестным причинам не смог вынырнуть из воды. Его тело вытащили из реки водолазы.