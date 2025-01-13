Мир на пороге сейсмической активности: где были землетрясения в начале 2025 года

Землетрясения вновь заявили о себе, заставив жителей разных стран ощутить трясущуюся землю под ногами. От Тибета до Японии и даже Сочи — Земля демонстрирует свою силу, сообщает «ФедералПресс» .

Недавние сейсмические происшествия в Тибетском автономном районе Китая привлекли внимание как ученых, так и местных жителей. Первое землетрясение зафиксировано с магнитудой 4,9, позже произошло другое — 5,0. Эти толчки имели место на глубине всего 10 километров. Отголоском трагедии 7 января, когда магнитуда составила 6,8 и унесла жизни 126 человек, стало новое трясение, подчеркивающее непредсказуемость Земли.

В Японии землетрясение магнитудой 6,4 ощущалось на значительной территории, включая такие города, как Осака и Хиросима. Очаг находился на глубине 30 километров под водой, но толчки достигли даже материка, вызвав панику среди населения. Япония по-прежнему уязвима перед лицом природных катаклизмов.

Сочинцы сообщали о произошедших подземных толчках в различных частях города. Землетрясение магнитудой 3,9 стало ощутимым для местных жителей, однако о пострадавших не сообщается. По словам экспертов, такие явления связаны с геологическими процессами в Кавказских горах, а именно их ростом.