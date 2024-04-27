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Минобороны РФ: 15 украинских военных сдались в плен ВС России за неделю

За минувшую неделю в плен к российским военным сдались 15 бойцов ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю были сбиты​ украинские самолеты Миг-29 и Су-25, а также 18 французских управляемых бомб.

Помимо этого, российские военные сбили тактическую ракету «Точка-У», 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», а также 1659 БПЛА.

С начала проведения СВО украинская армия потеряла 593 самолета, 270 вертолетов, 509 ЗРК, 15 864 танка и других боевых бронированных машин, 1 275 боевых машин РСЗО, 9 167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 336 единиц специальной военной автотехники.