Минобороны: 4 ракеты «Точка-У» и 117 дронов ВСУ ликвидировали в России за ночь
Минувшей ночью на территории России сбили 4 ракеты «Точка-У» и 117 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Их уничтожили дежурными средствами ПВО.
37 дронов ракеты ликвидировали над территорией Курской области, еще 37 беспилотников — над Воронежской областью, 17 — над Белгородской областью, 11 — над Нижегородской областью, 9 — над Волгоградской областью, 3 — над Брянской областью, 2 — над Орловской областью и 1 — над Ростовской областью.
Российские военные таким образом пресекли попытку ВСУ совершить террористические атаки в стране.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе за ночь были сбиты свыше 35 дронов ВСУ. В результате атаки пострадавших нет.