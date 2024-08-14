Минобороны: 4 ракеты «Точка-У» и 117 дронов ВСУ ликвидировали в России за ночь

Их уничтожили дежурными средствами ПВО.

37 дронов ракеты ликвидировали над территорией Курской области, еще 37 беспилотников — над Воронежской областью, 17 — над Белгородской областью, 11 — над Нижегородской областью, 9 — над Волгоградской областью, 3 — над Брянской областью, 2 — над Орловской областью и 1 — над Ростовской областью.

Российские военные таким образом пресекли попытку ВСУ совершить террористические атаки в стране.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе за ночь были сбиты свыше 35 дронов ВСУ. В результате атаки пострадавших нет.