сегодня в 10:25

Минимум 10 квартир пострадали от взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Из-за взрыва, в котором погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, в доме на Рязанском проспекте в Москве повреждены минимум 10 квартир, сообщает Mash .

Жители рассказали, что взрыв задел окна, откосы, лоджии и балконы. Судя по полученному в результате ЧП ущербу, самодельное взрывное устройство (СВУ) начинили металлическими шариками.

Взрыв был такой силы, что стены здания затряслись.

Взрыв прогремел в районе 6 часов утра во вторник по адресу: Москва, Рязанский проспект, дом 2/1. По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают специалисты и робот-сапер. Опубликованы фото и видео из двора, где произошло ЧП.