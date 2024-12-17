Робот-сапер разбил окно каршеринга на месте гибели генерал-лейтенанта Кириллова

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Около столичного дома, где при взрыве погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, робот-сапер разбил окно каршеринга, сообщает Mash .

Он достал из салона автомобиля белую тряпку и положил ее в контейнер.

Ранее робота привезли на место ЧП. Он выехал из машины ФСБ перед подъездом, где произошел взрыв.

Взрыв прогремел в районе 6 часов утра во вторник по адресу: Москва, Рязанский проспект, дом 2/1. Возбуждено уголовное дело. Опубликованы фото и видео из двора, где произошло ЧП.