Между погибшим в Электростали парнем и его убийцей произошло 2 конфликта

Между погибшим после резни на автобусной остановке в Электростали 18-летним юношей и его предполагаемым 19-летним убийцей произошло два конфликта. Первый закончился вполне мирно, а второй — кроваво, сообщает «МК: срочные новости» .

Пострадавший ехал в автобусе в компании друзей. По словам очевидцев, молодые люди вели себя нагло: матерились, показывали неприличные жесты и приставали к девушкам. Это все увидел 19-летний пассажир.

Он сделал парням замечание, после чего у них началась потасовка на остановке. Однако в этот раз все участники разошлись мирно. Спустя короткий промежуток времени они встретились на другой остановке.

К 19-летнему пассажиру присоединился его друг, уроженец Дагестана. Между конфликтующими сторонами произошла кровавая драка, в ходе которой 18-летний парень из компании получил ножевые ранения. Он, истекая кровью, сумел сесть в автобус и попросить о помощи, но скончался в больнице от полученных ран.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. 19-летнего подозреваемого — уроженца Таджикистана — задержали.

Начало кровавой разборки попало на видео. В ролике парни в автобусе показывают кому-то неприличные жесты, после чего им делает замечание 19-летний пассажир. После этого и разгорается конфликт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.