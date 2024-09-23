Мероприятие с нюансом: организаторов секс-вечеринки в Петербурге ждет проверка

Соответствующее обращение поступило в Следком. Активисты требуют проверить организаторов сразу по двум статьям российского Уголовного кодекса: 282.4 и 148. Их возмутило, что подобные вечеринки «с изюминкой» проходят во время спецоперации. Общественники считают такие мероприятия отвратительными, оскорбляющими и петербуржцев, и всех граждан РФ.

При этом стоит отметить, что вечеринка не состоялась. Ее главным организатором активисты называют event-менеджера Антона К. Якобы именно он в назначенный день оповещал гостей о месте проведения, предоставлял иную информацию желающим отдохнуть в разврате.

Мужчина — организатор свадеб и других мероприятий, у него есть и свое агентство. Сейчас сайт вечеринок не работает.

*Организация признана экстремистской в РФ и запрещена.