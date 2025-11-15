Mercedes-Benz задавил лежащую на дороге девушку в Череповце Вологодской области

В ночь на 9 ноября в Череповце в Вологодской области автомобиль Mercedes-Benz задавил насмерть 23-летнюю местную жительницу. Она оказалась на проезжей части и не могла сама встать, ей помогали прохожие, но спасти не смогли, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

ДТП произошло в темное время суток. Видимость оказалась ограничена.

Очевидцы подошли к девушке и попытались помочь ей. Они встали на дороге и махали руками, показывая водителям, что девушка лежит на дороге.

Однако 46-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz ехал на очень большой скорости. Он не успел остановиться и, предположительно, переехал лежавшую девушку.

Удар был сильным. От травм девушка скончалась на месте до приезда врачей на глазах молодых парней, пытавшихся ее спасти. Правоохранители выясняют, не был ли мужчина пьян, и в каком техническом состоянии находилась его машина.

