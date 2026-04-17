Меняйло сообщил о гибели мужчины при взрыве во Владикавказе

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что причиной взрыва во Владикавказе стали взрывоопасные предметы в мусорном контейнере. В результате погиб сотрудник коммунальных служб, сообщает газета «Известия» .

Инцидент произошел 17 апреля. По предварительным данным, в контейнере для мусора находились взрывоопасные предметы. Возбуждено уголовное дело.

«Сегодня произошел еще один несчастный случай, причиной которого, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере. Опять погиб человек. Возбуждено уголовное дело», — написал Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей не выбрасывать в мусор взрывоопасные вещества и подозрительные предметы.

Взрыв произошел на том же месте, где 10 апреля сдетонировал склад пиротехники. Тогда спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших, пожар был ликвидирован. По словам Меняйло, рядом со складом могло работать нелегальное производство пиротехники.

В результате апрельского взрыва были повреждены 25 частных домов, где проживают 74 человека, а также 30 автомобилей. В близлежащих домах восстановили электро-, водо- и теплоснабжение. По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело.

