Меликов: беспилотники замечены у границ Дагестана
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Режим беспилотной опасности объявлен в Дагестане из-за дронов, замеченных у границ республики, сообщил глава региона Сергей Меликов.
«Уважаемые дагестанцы! В связи с тем, что вблизи границ нашей республики замечены БПЛА, у нас объявлен режим беспилотной опасности», — написал глава республики в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что власти региона работают в режиме оперативного штаба. Предпринимаются все надлежащие меры для обеспечения безопасности граждан и сохранности объектов.
Меликов призвал дагестанцев сохранять спокойствии и избегать открытых участков на улицах.
Ранее стало известно, что временные ограничения вводились в аэропорту столицы Чечни для обеспечения безопасности полетов самолетов.