Меликов: беспилотники замечены у границ Дагестана

Режим беспилотной опасности объявлен в Дагестане из-за дронов, замеченных у границ республики, сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Уважаемые дагестанцы! В связи с тем, что вблизи границ нашей республики замечены БПЛА, у нас объявлен режим беспилотной опасности», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что власти региона работают в режиме оперативного штаба. Предпринимаются все надлежащие меры для обеспечения безопасности граждан и сохранности объектов.

Меликов призвал дагестанцев сохранять спокойствии и избегать открытых участков на улицах.

Ранее стало известно, что временные ограничения вводились в аэропорту столицы Чечни для обеспечения безопасности полетов самолетов.