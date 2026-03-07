Мазут достиг популярного пляжа на Шри-Ланке

По словам российских туристов, в курортной зоне ведутся работы по ликвидации последствий разлива мазута. Загрязнение береговой линии на Шри-Ланке последовало за атакой иранских дронов «Шахед» на нефтяное судно MKD Vyom, перевозившее нефть, сообщает Mash .

В настоящее время в прибрежном отеле Hikka Tranz отдыхают примерно 200 российских туристов. Ежегодно Шри-Ланку посещают порядка 2,5 млн граждан России.

«Срочные новости со Шри-Ланки. Ребят, посмотрите, что происходит. Люди в белых халатах ходят по пляжу, а что это значит? Это значит, на пляже с черепашками выкинуло большое количество нефтяных пятен», — сказал автор одного из роликов с места происшествия.

Пляж Хиккадува известен как популярное место для серфинга и дайвинга среди путешественников из разных стран.

Ранее поступали сообщения о появлении сгустков мазута возле деревни Бентота, включая пляжи «Парадиз» и «Бентота».

